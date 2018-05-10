Сыновья главы Чувашии и сенатора подрались с подростками из-за зарплаты родителей

Cын главы Чувашии Михаила Игнатьева, Иван Игнатьев, и 17-летний сын члена Совета Федерации от республики Вадима Николаева, Иван Николаев, подрались с тремя 15-летними подростками, поспорив о зарплате родителей. Об этом пишет тelegram-канал Mash.



Как уточняет пресс-служба МВД по Чувашии, инцидент произошел вечером 7 мая.



Подростки подошли к сыновьям чиновников и начали спорить, у кого из родителей выше зарплата. Спор перерос в драку. Сначала подростки начали биться с сыном сенатора. За него вступился сын губернатора Чувашии.

«Молодые люди были доставлены в отделение, обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее никто из них на учете в органах внутренних дел не состоял», — говорится в сообщении МВД.

Сенатор Вадим Николаев подтвердил участие своего сына в инциденте.

«Я был в Москве, мне позвонил сын, рассказал. Получился конфликт, трое подошли, отозвали, то-то и то-то, разговор был в группировке, я ничего не знаю. Было повреждение. Я ему сказал «иди в больницу и пиши заявление». Он написал заявление, МВД сейчас занимается этим», – заявил сенатор «Правде ПФО».