Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково»

И.о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково». По данным источника, такое предложение Дворковичу сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым. Конкретная должность, которую может занять вице-премьер, пока не обсуждалась, сообщают «Ведомости».

Напомним, 8 мая Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» перечислил своих кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства. Покинуть посты должны будут экс-вице-премьеры Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев.