Альберт Яруллин об идее перекрестного плей-офф КХЛ: «А зачем тогда конференции нужны?»

В беседе с корреспондентом «Реального временем» чемпион Кубка Гагарина 2017/2018 в составе казанского «Ак Барса» поделился своим мнением об идее сделать «перекрестный» плей-офф Континентальной лиги, а также о новом уровне конкуренции на Востоке.

— Следишь за трансферным окном? На Востоке все серьезно. «Автомобилист» взрывает рынок. Да и «Торпедо» перевели на Восток. Похоже, в конференции будет жарко?

— Тем интереснее. Больше результативных и зрелищных матчей и для нас, и для болельщиков. А на трансферном рынке «Ак Барс» ведь никогда сразу не удивлял. Всегда велась постепенная работа.

— Как относишься к идее перекрестного плей-офф в КХЛ?

— Мне кажется, это ни к чему. Взять ту же НХЛ — этой лиге больше ста лет, и действуют они по той же схеме, по которой мы играем. Сейчас у нас есть два финала: в конференциях и общий. А если будет перекрестный плей-офф, то зачем тогда конференции? Пусть тогда 16 команд выходят и играют между собой.

Напомним, что идею «перекрестного» плей-офф в КХЛ лоббирует президент московского ЦСКА Игорь Есмантович. По его мнению, в финале должны встречаться те команды, которые заняли первые два места в общей таблице КХЛ.



В минувшем сезоне обладателем Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», занявший четвертое место в общей турнирной таблице, обыграв в финале ЦСКА, занявшее вторую строчку.