В Уфе побили физкультурный «Рекорд Победы»

В Ленинском районе Уфы прошла спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Она проводится третий год подряд.

Цель акции — выполнить то количество отжиманий, сколько дней прошло с 9 мая 1945 года. С каждым годом эта сумма увеличивается, и сегодня составила 26 663 раза.

К спортивному состязанию присоединились дети, школьники, студенты, взрослые и все те, кто решил отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам, сражавшим на полях боя. Не остались в стороне и сотрудники администрации Ленинского района города Уфа. В общую копилку они внесли более 1000 отжиманий, сообщается на официальном сайте городской администрации.