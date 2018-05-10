В Уфе побили физкультурный «Рекорд Победы»
В Ленинском районе Уфы прошла спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы». Она проводится третий год подряд.
Цель акции — выполнить то количество отжиманий, сколько дней прошло с 9 мая 1945 года. С каждым годом эта сумма увеличивается, и сегодня составила 26 663 раза.
К спортивному состязанию присоединились дети, школьники, студенты, взрослые и все те, кто решил отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам, сражавшим на полях боя. Не остались в стороне и сотрудники администрации Ленинского района города Уфа. В общую копилку они внесли более 1000 отжиманий, сообщается на официальном сайте городской администрации.Спорт Башкортостан
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