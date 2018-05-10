С января продажи автомобилей в России увеличились почти на 21%

Продажи автомобилей на российском рынке за первые четыре месяца 2018 года увеличились на 20,5%, до 545,4 тыс. машин. При этом в апреле, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок вырос на 17,6%, до 152,4 тыс. машин.

Отмечается, что продажи выросли у Lada и Hyundai на четверть, до 109,8 тыс. машин и 54,7 тыс. машин соответственно. У Kia — на 35%, до 71,8 тыс. машин. По мнению аналитиков, это связано с ослаблением рубля, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что в России продажи новых авто в апреле выросли на 18%.