В России продажи новых авто в апреле выросли на 18%

В России по итогам апреля 2018 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого увеличились на 17,6% и составили 152425 машин. На это указывают данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидером остается АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 30712 автомобилей Lada (+17% к апрелю 2017 года). На втором месте идет KIA – 19591 машин (+22%). Третью позицию сохранила Hyundai — 15863 авто (+16%). В топ-5 также входят Renault – 11954 авто (+3%) и Volkswagen- 8905 машин (+23%).

Далее следуют Toyota (8774 шт., +24%), Skoda (6331 шт., +18%), Nissan (5620 шт., +14%), ГАЗ (5367 шт., +12%) и Ford (4891 шт., +21%), передает "Автостат".

Стоит добавить, что по итогам четырех месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 20,5% до 545345 автомобилей.

Отметим, что продажи АвтоВАЗа с начала 2018 года выросли на 25,1%.