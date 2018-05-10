КФУ вошел в топ-100 лучших университетов развивающихся стран

Казанский Федеральный университет (КФУ) занял 60-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Times Higher Education (THE).

Московский университет им. Ломоносова (МГУ) занял третье место. Он является единственным российским вузом в топ-10 рейтинга.



Кроме того, в первую сотню вошли девять российских вузов. На 11 месте рейтинга — МФТИ, на 19 — НИЯУ «МИФИ», на 21 — Томский политехнический университет (ТПУ), на 32 — НИУ ВШЭ, на 36 — Томский государственный университет (ТГУ).

Новосибирский государственный университет (НГУ) занял 43 место, ИТМО — 57-е, Казанский федеральный университет (КФУ) — 60-е место, а Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» — 99-е.



Всего в 2018 году в рейтинг вошли 27 российских вузов. Годом ранее их число равнялось 24.

Ранее Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в число 200 лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга вузов. В первом рейтинге он занял 194-е место.