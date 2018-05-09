Нетаньяху заявил Путину об угрозах Ирана в адрес Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Иран в открытую призывает к уничтожению Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В это тяжело поверить, но 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает к уничтожению Государства Израиль» — рассказал Нетаньяху.



Он также поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить с визитом Москву 9 мая и за отдельное упоминание о Холокосте в его речи на Красной площади. По словам главы израильского правительства, это свидетельствует о глубокой связи между двумя народами.



Напомним, что накануне Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. На такое решение власти страны пошли после «аномальной активности» иранских войск в Сирии.

После этого израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска, однако ПВО Сирии успешно отразила атаку.