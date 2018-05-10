В Татарстане ожидается дождь с порывистым ветром и до +14°С

Сегодня, 10 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер северный умеренный, местами сильный с порывами до 16 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0 до +5 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +11°С до +14°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +9°С до +13°С.



Накануне МЧС Татарстана предупредило об усилении северного ветра до 16 м/с.