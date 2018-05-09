Самарские «Крылья Советов» помнят своих героев

В Самаре в Центре российской кинематографии «Художественный» прошла премьера фильма «Легенда №8» о форварде команды «Крылья Советов» Сергее Корниленко, сообщает пресс-служба волжан.

Мероприятие посетило более 120 зрителей, в зале был аншлаг. Премьеру посетил и сам герой фильма. По окончании фильма болельщики несколько минут аплодировали увиденному, а затем начали скандировать столь популярный на стадионе заряд «Оп, давай, давай, Корниленко, забивай»!

Сергей Корниленко, выйдя на сцену, поблагодарил команду «Крылья Советов-ТВ» за создание фильма и поздравил всех с выходом «Крыльев» в Премьер-лигу.

Сегодня же, 9 мая, самарцы, как и многие спортсмены страны, вспоминают ветеранов: «Наш клуб, сформированный в Куйбышеве в военные годы и имеющий самую непосредственную связь с оборонными предприятиями того времени, чтит память и своих игроков, принимавших участие в Великой Отечественной войне как в качестве тружеников тыла, так и участвовавших в боевых действиях. Нападающий «Крыльев» Николай Зайцев воевал за освобождение Болгарии, полузащитник и легенда нашего клуба Андрей Ржевцев служил в минометном полку и был в плену у фашистов, голкипер Владимир Сухоставский вернулся с войны с орденами Александра Невского и Красной Звезды. И это только немногие достойные примеры».