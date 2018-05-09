ФК «Уфа» отмечает День Победы

9 мая, в День Победы, руководство, тренерский штаб, основная, молодежная команда и воспитанники школы ФК «Уфа» в полном составе возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Парк, любимое место прогулок жителей Черниковки, расположен в нескольких метрах от стадиона «Нефтяник» — кузнице желанных побед футбольного флагмана республики.

«Сегодня вся Россия отмечает 73-ю годовщину Великой Победы. 9 мая 1945 года навсегда останется в памяти человечества. Этот день олицетворяет героизм, силу духа и доблестный труд. Благодаря мужеству нашего народа, стойкости и вере в победу вот уже семьдесят третий год — мирное и чистое небо. День Победы — это великое событие для всех, кто любит свою землю, дорожит ее свободой и независимостью.

От имени игроков, тренеров, сотрудников, болельщиков футбольного клуба «Уфа» поздравляем всех наших соотечественников с Днем Великой Победы!», — говорится в поздравлении от имени ФК «Уфа».

«Горожанам» остается провести последний поединок в текущем сезоне — дома против «Тосно» из Ленинградской области, который сегодня, 9 мая, играет в городе-герое Волгограде финал Кубка России-2018 против курского «Авангарда».

Поединок против тосненцев уфимцы сыграют 13 мая. Он важен для гостей для сохранения прописки в РФПЛ, а для башкирской команды — для занятия 6-го места, теоретически возможного варианта попадания в Еврокубки.

