Цена нефти марки Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года

Цена нефти марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года достигла отметки в $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже.

Цена на нефть марки WTI подскочила до $71 за баррель.



Отметим, что нефть подорожала после объявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны.

Вчера котировки на нефть Brent, снижавшиеся в течение дня на $3 на неподтвердившихся новостях о том, что полного выхода из сделки не будет, вернулись к прежним значениям и достигли $75,3 за баррель.