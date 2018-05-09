Татарстанец вынес Знамя Победы на Красную площадь

Сегодня, 9 мая, на Красную площадь Знамя Победы вынес житель Нижнекамска — младший сержант Алексей Фокеев. Об этом сообщили по «Первому каналу».

«Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал татарстанец. Он пояснил, что на репетициях парада Знамя Победы заменяла 16-килограммовая железная труба — для того, чтобы во время парада знаменосец не задумывался о ветровой нагрузке.

Отмечается, что честь пронести символ Победы выпадает ему второй год подряд.