На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба Минобороны России

На авиабазе Хмеймим прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



В параде участвовали офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка и медицинского отряда специального назначения. Также в параде приняли участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции ВС РФ и сирийские военные. В колонну также вошли бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», БТР-82АМ.



Напомним, парад также прошел в Казани, Москве и других городах и населенных пунктах России и за рубежом.