В Казани вынесли Знамя Победы и флаги России и Татарстана

В Казани на площадь тысячелетия вынесли Знамя Победы и российский и татарстанский флаги.

После чего на сцене включили обращение президента России Владимира Путина. Он поздравил всех с Днем Победы. «С праздником, который есть и был священным для всех семей», — отметил Путин.

«Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Все страны понимали тогда, что этот подвиг совершил советский солдат. Защитил честь своей страны», — заявил он — «Наш долг — хранить память о доблести воинов!»