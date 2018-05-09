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В Казани вынесли Знамя Победы и флаги России и Татарстана

10:20, 09.05.2018 3
В Казани вынесли Знамя Победы и флаги России и Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани на площадь тысячелетия вынесли Знамя Победы и российский и татарстанский флаги.

После чего на сцене включили обращение президента России Владимира Путина. Он поздравил всех с Днем Победы. «С праздником, который есть и был священным для всех семей», — отметил Путин.

«Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Все страны понимали тогда, что этот подвиг совершил советский солдат. Защитил честь своей страны», — заявил он — «Наш долг — хранить память о доблести воинов!»

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:38
    А с каких пор Татарстан и Россия пишется в особом контексте?
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    Анонимно 11:34
    А какой особый контекст вы увидели? Флаги есть и у РФ и у РТ, и это хорошо.
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  • Анонимно 10:38
    С Днем Победы.
    Вечная память павшим Воинам.
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