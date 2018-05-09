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В Петербурге появится мемориальная доска Василию Теркину

12:23, 09.05.2018

В Санкт-Петербурге ветераны Великой Отечественной войны и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов откроют мемориальную доску Василию Теркину, который был литературным персонажем газеты «На страже Родины» и одноименной поэмы Александра Твардовского.

На мемориальной доске изображен портрет Василия Тёркина работы Ореста Верейского, а рядом размещена надпись: «В этом здании в штабе округа в 1939 году в газете „На страже Родины" впервые появился литературный персонаж Василий Тёркин. Он воплотил в себе образ русского солдата-освободителя», передает «Интерфакс».

Напомним, мемориал воинам-афганцам планируют установить в Казани к 15 февраля 2019 года. В дополнение к памятнику в Казани установят памятники воинам-интернационалистам и воинам, выполнявшим свой воинский долг на Северном Кавказе.

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