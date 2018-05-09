Муфтий Татарстана лично поздравил ветеранов с Днем Победы

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин лично поздравил ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Так, накануне он посетил 98-летнего Гали Гарифуллина — участника войны. За боевые подвиги он был награжден Орденом Славы. Также муфтий зашел к Амиржану Анварову и Хаджи Гатауллину.

Кроме того, хазрат навестил имам-хатыйба мечети «Память» в Казани — Хариса хазрата Салихова — и передал подарки ветеранам из Пестречинского, Алексеевского, Бугульминского, Муслюмовского, Кайбицкого, Набережночелнинского, Дрожжановского, Верхнеуслонского и Лениногорского мухтасибатов. Муфтий пожелал ветеранам крепкого здоровья и поблагодарил за совершенный ими подвиг.

Всего муфтият поздравит свыше 50 ветеранов-участников Великой Отечественной войны по всей республике.

Ранее татарстанцев поздравил с праздником президент РТ Рустам Минниханов. В своем обращении он также отметил, что сейчас сложное время и необходимо защищать мирный труд и будущее детей.