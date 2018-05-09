Суд запретил сельхозработы вблизи международного аэропорта Уфы

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан оставила в силе решения первой судебной инстанции о запрете производства сельскохозяйственных работ вблизи международного аэропорта Уфы.

Отмечается, что к посаженным зерновым культурам на полях в радиусе 15 км от аэропорта слетаются птицы. Столкновения с ними несут опасность для безопасности полетов. Агрофирмы пытались обжаловать решение первой инстанции, однако точку в вопросе поставил ВС РБ. Решение уже вступило в силу, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что птиц собирается гонять и казанский аэропорт. В конце апреля он объявил тендер на 3,73 млн рублей на поставку биоакустических установок — обычно такие используются именно для отпугивания птиц.