Казанский аэропорт закупит почти на 4 миллиона рублей биоакустические установки

Казанский аэропорт, судя по всему, собирается гонять птиц подальше от летного поля. На неделе он объявил тендер на 3,73 млн рублей на поставку биоакустических установок — обычно такие используются именно для отпугивания птиц.

В техническом задании говорится, что стационарный цифровой биоакустический прибор предназначен для защиты от большинства видов птиц в целях орнитологического обеспечения безопасности полетов на летном поле аэродрома «Казань».

Прибор должен защищать территорию 12 гектаров и действовать на расстоянии до 200 метров.

Подробнее о наиболее интересных тендерах в Татарстане, по версии «Реального времени» за прошедшую неделю, читайте в материале.