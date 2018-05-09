СМИ выяснили, какие отечественные производители могут предложить автомобили-беспилотники

Согласно новой стратегии развития автомобильной промышленности, до 2025 года несколько городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Владивосток и Екатеринбург) должны создать инфраструктуру для беспилотных ТС.

СМИ выяснили, кто из отечественных производителей сможет предложить транспорт для движения по новым дорогам. Так, успешные испытания беспилотника провели в «Яндекс.такси». Пока система установлена только на двух Toyota Prius и одной Kia Soul, однако ее можно переучить для другого автомобиля, сообщают «Известия».

Второй проект — «Матрешка» от BMG. Это электрический автобус, рассчитанный на восемь пассажиров, без места для водителя и даже руля. Скорость, которую может развить мини-автобус — до 20 км/ч.

На бюджетные деньги была разработана система пассивной помощи водителю «КАМАЗом». Реальный автопилот планируется создать до 2020 года, а полностью беспилотный грузовик — выпустить к 2025-му.

Напомним, накануне и.о. главы Минтранса протестировал беспилотный «КАМАЗ» на подходе к мосту в Крым. Он заявил, что у него возникло «ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями».