И.о. главы Минтранса протестировал беспилотный «КАМАЗ» на подходе к мосту в Крым
Исполняющий обязанности главы Минтранса России Максим Соколов протестировал в качестве пассажира беспилотный «КАМАЗ» на автомобильном подходе к Крымскому мосту через Керченский пролив.
«Вернувшись к финишу, и.о. министра отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями», — передает «РИА Новости» со ссылкой на «Автодор».
Как отмечается, старт проезду дали и.о. министра транспорта Максим Соколов, глава Росавтодора Роман Старовойт, начальник главного управления по обеспечению дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
Ранее стало известно, что в России могут легализовать тестирование беспилотников.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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