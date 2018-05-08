Юрий Семин: «Бердыев поздравил меня с чемпионством»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, отвечая на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс», рассказал о поздравлениях Курбана Бердыева с чемпионством.

— Кому признательны за приглашение возглавить «Локомотив» в 2016 году? Тогда было много разговоров о борьбе сторонников Семина со сторонниками Бердыева.

– Кстати, Курбан поздравил меня с чемпионством. Как и Виктор Гончаренко, Дмитрий Хохлов, Вадим Евсеев… А тут вопросов нет: Илья Леонидович (Геркус, — прим. ред.) сыграл большую роль в том, что я вновь оказался в «Локомотиве, — сказал Семин.

Напомним, ранее московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу впервые за 14 лет.