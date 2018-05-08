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Гендиректором «Уфаводоканала» стал брат главы ГИБДД Башкирии

19:58, 08.05.2018
Гендиректором «Уфаводоканала» стал брат главы ГИБДД Башкирии
Фото: gsrb.ru

Ильяс Гильмутдинов стал руководителем МУП «Уфаводоканал». Об этом рассказал на оперативном совещании в мэрии глава администрации города Ирек Ялалов.

Ильяс Гильмутдинов приходится братом главе ГИБДД РБ Динару Гильмутдинову, а также является депутатом Госсобрания — Курултая РБ, сообщает ProUfu.ru.

На своем новом посту Гильмутдинов сменил Аскара Файзуллина, который был назначен главой «Инвестиционно-строительного комитета Уфы». Отметим, что Гильмутдинов ранее был первым заместителем Файзуллина.

Ялалов в ходе совещания обозначил задачи новых глав МУПов. Инвестиционно-строительному комитету необходимо увеличить объемы строительства, а «Уфаводоканалу» — решить финансовые проблемы предприятия.

Ранее в мэрии Уфы назначили нового главу управления транспорта и связи. Им стал Владимир Петров.

ОбществоВласть Башкортостан
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