Доходы главы ЦИК РФ снизились в 2017 году в два раза — до 15,5 миллиона рублей

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заработала по итогам 2017 года более 15,5 млн рублей.Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте ЦИКа.

В собственности Памфиловой числятся земельный участок площадью более двух тыс. кв. м, жилой дом площадью 230,1 кв.м, гараж и автомобиль Volkswagen Beetle.

При этом в 2016 году доход главы ЦИК превышал 30,6 млн рублей. Тогда в собственности Памфиловой также числилась квартира площадью 86,2 кв.м (1/4 доли).

Ранее о своих доходах отчитались депутаты Казгордумы. При этом их совокупный доход по итогам 2017 года вырос в четыре раза. Подробности — в материале «Реального времени».