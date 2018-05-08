Уфимец Иван Обляков включен в расширенный состав сборной России на товарищеские игры

Молодежная сборная России по футболу в рамках майского тренировочного сбора сыграет контрольные матчи с испанской командой «Гранада» из Кампоамора и сборной Кипра, сообщается на сайте РФС.



Сбор российской команды пройдет с 14 по 20 мая. Матч с «Гранадой» состоится 17 мая в Кампоаморе, а со сборной Кипра — 20 мая в Москве, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

В расширенный состав молодежной команды старший тренер Евгений Бушманов включил в том числе Ивана Облякова из ФК «Уфа». В резерв вошел и Игорь Коновалов («Рубин» Казань), неплохо смотревшийся в матче 29-го тура чемпионата РФПЛ против уфимской команды.