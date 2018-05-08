В 2017 году губернатор Пензенской области заработал более 5 млн рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев за 2017 года заработал 5,1 млн рублей.



Согласно сведениям, размещенным на официальном портале правительства региона, в его собственности находятся два земельных участка площадью 33 и 1 044 кв. м, жилой дом площадью 408 кв. м, 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м и гараж площадью 19,8 кв. м.

Супруга И. Белозерцева в прошлом году заработала 223,8 тыс. рублей. В ее собственности находится 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м и автомобиль Toyota.

Ранее Белозерцев опустился с 42-го на 47-е место в рейтинге влиятельности глав субъектов РФ в апреле 2018 года.