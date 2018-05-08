Суд в Самаре приговорил сторонника ИГ к 18 годам колонии

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 18 годам лишения свободы сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Владимира Тарасова, который планировал взорвать машину с полицейскими.



«По совокупности преступлений назначить Владимиру Тарасову наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей», — приводит текст приговора ТАСС.

Согласно нему, суд признал подсудимого виновным в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, содействии террористической деятельности.

Ранее в Ярославле задержали пять членов террористической группировки «Исламское государство». Они планировали теракты в ряде субъектов РФ. Отмечается, координация подготовки к ним осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа.