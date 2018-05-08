Форвард «Ак Барса» привезет Кубок Гагарина в Орск

Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов, который является воспитанником «Южного Урала», привезет Кубок Гагарина на малую родину, в город Орск, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Презентация главного трофея Континентальной хоккейной лиги состоится в пятницу, 11 мая, на территории местного дворца спорта «Юбилейный». Все желающие смогут сфотографироваться с кубком и взять автограф у хоккеиста «Ак Барса».



Напомним, что Михаил Глухов в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом». В казанской команде форвард выступает с 2014 года. В регулярном розыгрыше КХЛ 2017/2018 он набрал 15 очков (4+11) и 2 очка в плей-офф (1+1).



