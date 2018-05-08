Управление гражданской защиты Китая протестировало вертолеты Ансат
Представители Управления гражданской авиации КНР посетили Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России». В течение 10 дней в рамках процедуры валидации сертификата вертолета Ансат они знакомились с производством вертолетов и провели совместные летные испытания Ансата. Гостям показали всю производственную цепочку сборки Ансата — от фюзеляжно-сборочного цеха до лаборатории динамических испытаний. В рамках визита также прошли совместные летные испытания, оценка работы приборов и валидационный полет вертолета Ансат.
«Мы выполнили большой объем работ по подготовке сертификации вертолета Ансат в Китае. Соответствующая заявка в начале года была передана авиационным властям КНР. Отчет инспекторов, которые посетили КВЗ, должен лечь в основу решения по валидации российского сертификата типа в этой стране. Мы получили от китайской стороны только позитивные оценки, поэтому, надеюсь, что решение окажется положительным и будет принято в ближайшее время», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.
Справка
ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».
АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны Российской Федерации, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка АО «Вертолеты России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым