Управление гражданской защиты Китая протестировало вертолеты Ансат

Представители Управления гражданской авиации КНР посетили Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России». В течение 10 дней в рамках процедуры валидации сертификата вертолета Ансат они знакомились с производством вертолетов и провели совместные летные испытания Ансата. Гостям показали всю производственную цепочку сборки Ансата — от фюзеляжно-сборочного цеха до лаборатории динамических испытаний. В рамках визита также прошли совместные летные испытания, оценка работы приборов и валидационный полет вертолета Ансат.

«Мы выполнили большой объем работ по подготовке сертификации вертолета Ансат в Китае. Соответствующая заявка в начале года была передана авиационным властям КНР. Отчет инспекторов, которые посетили КВЗ, должен лечь в основу решения по валидации российского сертификата типа в этой стране. Мы получили от китайской стороны только позитивные оценки, поэтому, надеюсь, что решение окажется положительным и будет принято в ближайшее время», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.