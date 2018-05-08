Население и муниципалитеты задолжали фонду капремонта Нижегородской области 2,7 млрд рублей
Население задолжало фонду капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области более 2 млрд рублей взносов на капремонт. Еще 679 млн составляют долги муниципалитетов.
Самые большие долги накоплены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахне и Выксе.
С целью погашения задолженности фонд капремонта региона ведет претензионную работу. Так, с начала 2018 года в пользу организации приняты судебные решения на сумму более 130 млн рублей: 29 млн рублей — с администрации Дзержинска и почти 106 млн рублей — с администрации Нижнего Новгорода, говорится в сообщении фонда.
Ранее сообщалось, что в Кирове плата за капремонт вырастет на 40 копеек.Недвижимость
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