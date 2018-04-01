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В Кирове плата за капремонт вырастет на 40 копеек

23:37, 01.04.2018 2
В Кирове плата за капремонт вырастет на 40 копеек
Фото: realnoevremya.ru

Власти Кировской области утвердили размеры взносов в фонд капремонта региона на 2018—2020 годы. В этом году тариф составит 8,3 рубля за 1 кв. м, но в следующем вырастет на 40 копеек.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства области, в 2020 году размер платы также составит 8,7 рубля.

По итогам 2017 года кировские власти выполнили капремонт только в 69% домов, внесенных в план. При этом собираемость платежей достигла 86,3%. Жители региона задолжали 600 млн рублей.

Напомним, что в конце марта прокуратура Оренбуржья обратила внимание на завышенные втрое тарифы за капремонт в Бугуруслане.

ОбществоВласть Кировская область
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    за что?
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  • Анонимно 02 апр
    даже в новых домах соьирають. хотя у застройщика гарантия 5 лет . там же миллиарды собираються в год. все дома уже должны были общит гранитом. евроокна.. импортные дорогие лифты итд. где все это. самым дешевым материалом обшивают и все
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