В Кирове плата за капремонт вырастет на 40 копеек

Власти Кировской области утвердили размеры взносов в фонд капремонта региона на 2018—2020 годы. В этом году тариф составит 8,3 рубля за 1 кв. м, но в следующем вырастет на 40 копеек.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства области, в 2020 году размер платы также составит 8,7 рубля.

По итогам 2017 года кировские власти выполнили капремонт только в 69% домов, внесенных в план. При этом собираемость платежей достигла 86,3%. Жители региона задолжали 600 млн рублей.

Напомним, что в конце марта прокуратура Оренбуржья обратила внимание на завышенные втрое тарифы за капремонт в Бугуруслане.