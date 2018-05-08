СК заинтересовался секс-скандалом в нижегородской школе

Следователи Нижнего Новгорода проверяют информацию о сексуальном скандале, в котором оказался замешан педагог одной из школ.

Накануне, 7 мая, в эфире одной из региональных телекомпаний был показан сюжет о том, что в ходе переписки в соцсетях один из педагогов отправлял школьницам фотографии порнографического характера. Впоследствии снимки были обнародованы школьниками, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.