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СК заинтересовался секс-скандалом в нижегородской школе

11:54, 08.05.2018
СК заинтересовался секс-скандалом в нижегородской школе
Фото: sledcom.ru

Следователи Нижнего Новгорода проверяют информацию о сексуальном скандале, в котором оказался замешан педагог одной из школ.

Накануне, 7 мая, в эфире одной из региональных телекомпаний был показан сюжет о том, что в ходе переписки в соцсетях один из педагогов отправлял школьницам фотографии порнографического характера. Впоследствии снимки были обнародованы школьниками, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия
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