Доходы главы Орска снизились почти в два раза — до 1,4 миллиона рублей

Глава Орска Андрей Одинцов заработал в 2017 году почти в два раза меньше, чем в 2016-м — 1 428 265 рублей.

Отмечается, что такая разница в цифрах возникла из-за того, что пост главы города он занял 26 декабря 2016 года, поэтому в первой декларации были отражены доходы, полученные на предыдущем месте работы. Тогда он заработал 2 764 057 рублей, передает «Урал56.ру».

У него в собственности — квартира, 1/4 доля квартиры, земельный участок для садоводства, жилое строение на садовом земельном участке, две хозяйственные постройки, садовый дом и легковой автомобиль Chevrolet Niva 212300.

Доход супруги за год составил 412 773 рубля. В ее собственности находятся 1/4 доля квартиры и легковой автомобиль Toyota Camry.