США планируют потратить на вооружение Украины $250 миллионов

На оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки США планируют направить направить $250 млн. Часть из этих денег — $50 млн — планируют выделить Украине на летальные вооружения. Об этом сказано в проекте оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованном на сайте профильного комитета Палаты представителей.

Отмечается, что это не окончательный вариант бюджета. Документ должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом верхняя палата может также инициировать собственный проект оборонного бюджета, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin.