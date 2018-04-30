В Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin

Американская администрация действительно уже передала украинским властям противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Госдепартамента.

Данных о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия по их использованию в пресс-службе не уточнили. Однако ранее стало известно, что Украина получит комплексы на общую сумму в $47 млн. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет финасирования США.