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В Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin

21:25, 30.04.2018
В Вашингтоне подтвердили передачу Украине противотанковых комплексов Javelin
Фото: commons.wikimedia.org / D-Kuru

Американская администрация действительно уже передала украинским властям противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Госдепартамента.

Данных о том, когда именно данные ПТРК были переданы Киеву, в каком количестве и выдвигал ли Вашингтон какие-либо условия по их использованию в пресс-службе не уточнили. Однако ранее стало известно, что Украина получит комплексы на общую сумму в $47 млн. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет финасирования США.

ПромышленностьОПК
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