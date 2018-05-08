Роскомнадзор: из-за блокировки Telegram пострадали 400 интернет-ресурсов

В результате действий по блокировке Telegram пострадала работа 400 ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, принимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — цитирует сообщение пресс-службы Роскомнадзора "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в России разработают «белый VPN», обеспечивающий бесперебойный доступ к добросовестным ресурсам, которые не должны пострадать в рамках работы по ограничению доступа к Telegram.