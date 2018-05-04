В РФ запустят «белый VPN» для борьбы со случайными блокировками сайтов из-за Telegram
В России разработают специальный софт, обеспечивающий бесперебойный доступ к добросовестным ресурсам, которые не должны пострадать в рамках работы по ограничению доступа к Telegram. Об этом заявил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
«Мы говорим: давайте сделаем «белый список» и положим его сверху реестра блокировок Роскомнадзора. Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из «белого списка». Задача при этом — удостовериться в том, что «белый список» достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно», — сообщил он.
Разработкой софта займутся специалисты на рынке хостинга после майских праздников, пишет «Интерфакс».
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.ТехнологииIT
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