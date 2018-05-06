Адвокат Трампа рассказал о желании президента сменить власть в Иране
Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране. Об этом он рассказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике.
«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Джулиани.
По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке»
«Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», — добавил он.
Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план по ядерной программе Ирана должен соблюдаться всеми сторонами соглашения.ОбществоВласть
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