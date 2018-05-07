Министр экологии Татарстана с вертолета обнаружил 214 нарушений природоохранного законодательства

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков облетел на вертолете несколько районов Татарстана, Казань и Набережные Челны. Он зафиксировал 214 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди выявленных фактов — незаконное складирование отходов, сброс стоков в водные объекты, незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых.



Всего с начала санитарного двухмесячника проведен облет 27 муниципальных образований. При этом 86 процентов выявленных нарушений было ликвидировано.

Ранее Александр Шадриков сообщил, что в Татарстане с начала апреля выявлено 470 нелегальных свалок, 70 процентов из которых уже ликвидировано.