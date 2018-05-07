Сергей Семак: «Гекдениз заслужил тех оваций и уважения, которые получил»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак оценил вклад полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза в историю и успехи казанского клуба:

— Я очень рад быть здесь в Казани и принимать, хоть косвенно, участие в его последнем матче. Я с огромным уважением отношусь к Караденизу. И я считаю, что он заслужил и такие проводы, и овации болельщиков. И не только болельщиков, например, когда он выходил на поле, аплодировала и наша скамейка. Да и в конце матча каждый подошел. Это говорит о том, что он заслужил уважение всех: болельщиков, специалистов, тренеров. И не только России, но и Турции. Это — человек с большой буквы, — приводит слова тренера корреспондент «Реального времени».

Также Семак выразил уверенность, что Гекдениз останется в мире футбола и после окончания игровой карьеры:

— Немножко жаль, что человек уходит и без грусти это нельзя констатировать. Но тем не менее хочется пожелать ему успехов в дальнейшей карьере и благополучия в семье, и найти тот путь, который будет доставлять ему удовольствие. Я думаю, он будет работать на месте, связанном с футболом. Ведь футбол — это часть его жизни.

Напомним, что нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак и полузащитник Гекдениз Карадениз играли за казанский «Рубин» и дважды становились чемпионами России, а так же брали Суперкубок России.