В России цены на бензин вырастают на 0,4% третью неделю подряд

Средняя цена бензина в России с 23 по 28 апреля выросла на 0,4% и достигла 40,43 руб. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Предыдущие две недели цены также росли по 0,4%. С начала года бензин подорожал уже на 1,8%.



За период с 24 по 28 апреля в 71 центре субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены выросли во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1—1,3%.

Напомним, по данным аналитической службы «Реального времени» за 2 недели апреля 92-й бензин в Казани подорожал на 64 копейки (38,04 руб./л).