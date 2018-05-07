Хоккеистки уфимской «Агидели» пробежали марафон ко Дню Победы
7 мая на уфимском стадионе «Динамо» прошел традиционный марафон, приуроченный ко Дню Победы. В забеге приняли участие сотни людей, среди которых было немало известных спортсменов.
Дистанцию в два километра в том числе преодолели хоккеистки уфимской «Агидели» Полина Мордасова и Мария Тюганкина.
— Я впервые принимала участие в таком марафоне. Мне все очень понравилось. Особенно приятно, что данный забег был приурочен ко Дню Победы. С радостью схожу на этот марафон и в следующем году, — поделилась впечатлениями Полина Мордасова.
Напомним, уфимская «Агидель» в этом году впервые выиграла кубок в плей-офф Женской хоккейной лиги России. В финальной серии башкирская команда со счетом 3:0 обыграла многократных чемпионов России — «Торнадо» из Дмитрова.
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