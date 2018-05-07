СМИ: Трутнев сохранит пост вице-премьера в новом правительстве

Юрий Трутнев продолжит работу в новом правительстве на должности вице-премьера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабинете министров.

По словам собеседника агентства, Дмитрий Медведев не упомянул господина Трутнева на сегодняшней встрече с фракцией «Единая Россия», поскольку помимо поста вице-премьера господин Трутнев занимает должность полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Источник утверждает, что господин Медведев предложит не менять полномочия Юрия Трутнева.

Информацию о том, что Трутнев остается в правительстве в Белом доме также подтвердили «Коммерсанту».

Напомним, что сегодня Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» перечислил своих кандидатов на должности вице-премьеров. Эксперты «Реального времени» оценили предстоящие изменения в правительстве РФ.

