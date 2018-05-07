В Саратове рухнула стена пятиэтажного дома
В Саратове обрушилась кирпичная кладка стены пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
«Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этажи по адресу: проспект Строителей, 27а», — приводит слова собеседника «РИА Новости».
Источник в МЧС добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
По информации «Лайфа», из здания были эвакуированы 143 человека.
В настоящее время на месте работают представители экстренных служб города. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Саратове после обрушения недостроенного рынка возбудили уголовное дело по факту подделки экспертизы.Происшествия
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