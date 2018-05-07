В Саратове рухнула стена пятиэтажного дома

В Саратове обрушилась кирпичная кладка стены пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

«Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этажи по адресу: проспект Строителей, 27а», — приводит слова собеседника «РИА Новости».

Источник в МЧС добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

По информации «Лайфа», из здания были эвакуированы 143 человека.

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб города. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Саратове после обрушения недостроенного рынка возбудили уголовное дело по факту подделки экспертизы.