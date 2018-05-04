В Саратове после обрушения недостроенного рынка возбудили дело по факту подделки экспертизы

В Саратове возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное заключение эксперта». Положительное заключение было выдано по результатам строительно-технической экспертизы недостроенного рынка на улице Весенней, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что в марте 2018 года произошло частичное обрушение крыши рынка. Площадь обрушившейся кровли составила 300 кв. м, стены части здания сложились внутрь помещения.

Однако за два месяца до этого эксперт ООО «Эксперт-Консалтинг» по требованию арбитражного суда Саратовской области провел судебную экспертизу объекта и сделал выводы, что строящийся рынок соответствует строительным, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным нормам и правилам, техническим регламентам, угрозу жизни и здоровью граждан не создает.

Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.