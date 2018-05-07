Взрыв в Ставрополе устроил бывший сотрудник СОБР

Взрыв в жилом многоэтажном доме в Ставрополе устроил бывший сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).



По неподтвержденной пока официально информации, мужчина сам подорвал себя гранатой, так как «не смог пережить увольнение со службы», передает «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев и соседей погибшего.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, территория дома была оцеплена и частично перекрыто движение, а жильцов эвакуировали в помещение школы №22.



Напомним, около 15.00 в жилом доме в Ставрополе раздался хлопок, после чего кто-то из жильцов вызвал МЧС. Взрыв предположительно гранаты произошел в подъезде между восьмым и девятым этажами.

