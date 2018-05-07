В многоэтажке в Ставрополе произошел взрыв, погиб один человек

Взрыв произошел в многоэтажке в Ставрополе. По одной из версий молодой человек взорвал гранату. Как минимум один человек погиб.

«В одном из домов на улице Шпаковской между восьмым и девятым этажами был слышен громкий хлопок. Это не взрыв бытового газа. Сейчас устанавливаются причины», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В оперативном штабе на месте ЧС сообщили, что в результате взрыва погиб человек. Там отметили, что несущие конструкции дома не пострадали. По одной из версий, молодой человек взорвал гранату и при этом сам пострадал, получив тяжкие травмы.