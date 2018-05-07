В Удмуртии в 2019 году запустят производство переработанного льна

Производство льняного модифицированного волокна — котонина — планируется впервые запустить в Удмуртии в 2019 году на базе Можгинского льнозавода. Об этом заявила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.



В текущем году планируется провести модернизацию Можгинского льнозавода, передает ТАСС. Такое решение потенциальный инвестор проекта принял после поездки в Белоруссию, где делегация ознакомилась с работой местного крупного льноперерабатывающего предприятия и провела переговоры по проектированию льнозавода с нулевого цикла и реконструкции уже существующего.

Отмечается, что для регионального агропромышленного комплекса котонин — абсолютно новая сельхозпродукция. Котонин представляет собой тонковолокнистый, ватообразный материал, напоминающий природный хлопок, который используется для изготовления трикотажа, ваты, нетканых материалов и так далее.

Ранее стало известно, что правительство России выделило 5,2 млрд рублей на поддержку инвестпроектов агропромышленного комплекса.