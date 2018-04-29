Доходы бюджета Башкирии с начала года выросли на 50% до 55 миллиардов рублей

По итогам I квартала 2018 года доходы бюджета Башкирии достигли 55 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом 2017-го объем доходов вырос в 1,5 раза.

«Впервые такой рост, но все вы знаете, рост обеспечен в силу разовых платежей по налогу на прибыль ПАО АНК «Башнефть», — заявил накануне на заседании комиссии по доходнму потенциалу РБ премьер-министр республики Рустэм Марданов.

На сегодня в регионе проводится масштабная инвентаризация земель и объектов капитального строительства, расширен список объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости. Однако одним из важных резервов повышения доходов является работа по определению адресов объектов недвижимости.

Министр финансов Башкирии Рида Субханкулова представила участникам заседания алгоритм работы по адресации объектов недвижимости