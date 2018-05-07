Курс евро снизился на 83 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, 8 мая, снизился на 82,67 копейки — до 74,81 рубля. Такие данные приводит Банк России.

Курс доллара уменьшился на 48,64 копейки до 62,71 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на понедельник, 7 мая, на 63,95 копейки и составила 68,15 рубля.